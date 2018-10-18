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10 постраждалих під час вибуху в Керчі планується перевезти в Москву

10 постраждалих під час вибуху в Керчі планується перевезти в Москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Десять постраждалих під час вибуху в коледжі окупованого кримського міста Керч, які перебувають у важкому стані, планується перевезти для лікування в московські клініки. Про це повідомила журналістам міністр охорони здоров’я РФ Вероніка Скворцова, інформує УНН.

“10 людей перебувають в реанімаційному відділенні”, — сказала міністр. “Наше завдання спробувати всіх 10 пацієнтів евакуювати в Москву. І зробити це протягом доби (з моменту отримання травм)”, — зазначила вона.

Вона пояснила, що п’ять осіб перебувають у вкрай важкому стані, в комі, і зараз лікарі намагаються їх стабілізувати. Ще п’ять — у важкому, але стабільному стані. Міністр зазначила, що їм надається вся необхідна медична допомога.

“Передбачається, що інші хворі, їх зараз 12 осіб, це хворі в стані середньої тяжкості, також будуть евакуйовані, (деякі) до Сімферополя”, — додала міністр.

Міністр також заявила, що міські лікарні з самого початку надавали потерпілим якісну медичну допомогу. “Це дозволило врятувати досить велику кількість життів”, — додала вона.

Скворцова підкреслила, що лікарні міста не відчувають дефіциту ліків і препаратів крові.

“Усі абсолютно ліки, препарати крові, все є в достатку. Борт чекає з медичним обладнанням. Фактично всі фахівці, які зараз тут, вони ж будуть супроводжувати цих хворих”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, троє постраждалих в Керчі знаходяться у важкій комі, у решти поранених тяжкі рвані рани.

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