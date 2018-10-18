10 пострадавших при взрыве в Керчи планируется перевезти в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Десять пострадавших при взрыве в колледже оккупированного крымского города Керчь, находящихся в тяжелом состоянии, планируется перевезти для лечения в московские клиники. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, информирует УНН.
“10 человек находятся в реанимационном отделении”, — сказала министр. “Наша задача попытаться всех 10 пациентов эвакуировать в Москву. И сделать это в течение суток (с момента получения травм)”, — отметила она.
Она пояснила, что пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, в коме, и сейчас врачи стараются их стабилизировать. Еще пять — в тяжелом, но стабильном состоянии. Министр отметила, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
“Предполагается, что остальные больные, их сейчас 12 человек, это больные в состоянии средней тяжести, также будут эвакуированы, (некоторые) в Симферополь”, — добавила министр.
Министр также заявила, что городские больницы с самого начала оказывали пострадавшим качественную медицинскую помощь. “Это позволило спасти достаточно большое количество жизней”, — добавила она.
Скворцова подчеркнула, что больницы города не испытывают дефицита лекарств и препаратов крови.
“Все абсолютно лекарства, препараты крови, все есть в достатке. Борт ждет с медицинским оборудованием. Фактически все специалисты, которые сейчас здесь, они же будут сопровождать этих больных”, — сказала она.
Как сообщал УНН, трое пострадавших в Керчи находятся в тяжелом коме, у остальных раненых тяжелые рваные раны.