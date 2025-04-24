Baykar Bayraktar TB3

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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 15105 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

11:00 • 34033 перегляди

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