Baykar Bayraktar TB3

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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 14708 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

11:00 • 33194 просмотра

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