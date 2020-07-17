Построил ЖК вместо реконструкции госпредприятия: столичный застройщик пойдет под суд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении застройщика, который получил доступ к государственному предприятию для реконструкции, снес его и построил на его месте многоэтажный жилой комплекс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из соучастников организованной группы по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Указано, что досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2005 - 2013 годах противоправным способом организовала строительство сорока жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на земельных участках в Киеве.
"В частности, в 2012 - 2013 годах директор одного из предприятий в сговоре с другими участниками организованной группы, получив доступ к нежилому помещению государственного предприятия площадью 552,2 кв. м, что относится к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, под видом реконструкции, снес его, построив на его месте многоэтажный жилой комплекс. Указанными действиями государству в лице Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины нанесены тяжкие последствия на общую сумму свыше 2,6 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, чиновников НАНУ уличили в передаче под застройку столичной земли, стоимостью 300 млн грн.