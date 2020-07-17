Звів ЖК замість реконструкції держпідприємства: столичний забудовник піде під суд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно забудовника, який отримав доступ до державного підприємства для реконструкції, зніс його і побудував на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного із співучасників організованої групи за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у 2005 – 2013 роках у протиправний спосіб організувала будівництво сорока житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів на земельних ділянках у місті Києві.
“Зокрема, у 2012 – 2013 роках директор одного із підприємств у змові з іншими учасниками організованої групи, отримавши доступ до нежитлового приміщення державного підприємства площею 552,2 кв. м, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України, під виглядом реконструкції, зніс його, звівши на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Вказаними діями державі в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України спричинено тяжкі наслідки на загальну суму понад 2,6 млн грн”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі, вартістю 300 млн грн.