Отчет ООН: озоновый слой возобновится в течение десятилетий

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Защитный озоновый слой Земли восстанавливается такими темпами, которые позволят полностью “залатать” дыру над Антарктидой примерно через 43 года, говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

Научная оценка, что проводится каждые четыре года, обнаружила, что восстановление продолжается, более чем через 35 лет после того, как каждая страна мира согласилась прекратить производство химических веществ, разрушают озоновый слой в атмосфере Земли. Этот слой защищает планету от вредного излучения, связанного с раком кожи, катарактой, а также повреждением урожая.

“Относительно верхней стратосферы и озоновой дыры мы видим, что ситуация улучшается”, — сказал Пол Ньюман, сопредседатель научной оценки.

Согласно докладу, представленному в понедельник на съезде Американского метеорологического общества в Денвере прогресс медленный. Среднемировое количество озона в атмосфере на высоте 30 км не вернется к уровню 1980 года, существовавшему до разрежения, к 2040 года, говорится в докладе. А в Арктике он не вернется к норме к 2045 году.

Ученые и защитники окружающей среды в всем мире уже давно называют усилия по ликвидации озоновых дыр одной из величайших экологических побед человечества. Инициатива возникла на основе соглашения 1987 года под названием Монреальский протокол, запретивший класс химических веществ, часто используемых в хладагентах и аэрозолях.

“Действия по озону создают прецедент для климатических действий”, — сказал в своем заявлении Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

“Наш успех в поэтапном отказе от озоноразрушающих химических веществ показывает нам, что можно и нужно сделать — в срочном порядке — для перехода от ископаемого топлива, сокращения парниковых газов и, таким образом, ограничение повышения температуры”, — добавил он.

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О признаках восстановления озонового слоя сообщалось еще четыре года назад, но они были незначительными и носили предварительный характер.

Два основных химических вещества, разрушающих озоновый слой, находятся в атмосфере на более низких уровнях, сказал Ньюман, главный ученый по вопросам Земли в Центре космических полетов NASA им. Годдард.

Уровень хлора снизился на 11,5 процента с момента достижения пика в 1993 году, а бром, который более эффективно поглощает озон, но находится на более низком уровне в воздухе, снизившегося на 14,5 процента с момента достижения пика в 1999 году, говорится в докладе.

Снижение уровня брома и хлора “является подлинным свидетельством эффективности Монреальского протокола”, — сказал Ньюман.

Природные погодные условия в Антарктике также влияют на размер озоновой дыры. В последние несколько лет дыры были немного больше из-за этих погодных условий, но общая тенденция — это тенденция к заживления, сказал Ньюман.

Несколько лет назад выбросы одного из запрещенных химических веществ, хлорфторуглерода-11 (ХФВ-11), перестали сокращаться и начали расти. По словам Ньюмана, нелегальные выбросы были замечены в некоторых районах Китая, но сейчас они вернулись к ожидаемому уровню. Третье поколение этих химикатов, которое называется HFC, было запрещено несколько лет назад не потому, что оно разрушает озоновый слой, а потому, что оно является парниковым газом, удерживающим тепло.

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В новом докладе говорится, что запрет позволит избежать дополнительного потепления на 0,5-0,9 градусов по Фаренгейту (0,3-0,5 градусов по Цельсием).

В докладе также предостерегается, что попытки искусственного охлаждения планеты с помощью аэрозолей в атмосфере для отражения солнечного света приведут к того, что озоновый слой в } Антарктиде утончается на 20 процентов.

Справка

Озоносфера, озоновый слой, озоновый экран — слой атмосферы (стратосферы), в пределах которого концентрация молекул озона (О3) в 10 раз выше , чем у поверхности Земли. Озоновый слой лежит в стратосфере на высоте от 15 до 35 км. Благодаря сравнительно высокой концентрации озона интенсивно поглощается ультрафиолетовая часть солнечной радиации. Поэтому озоновый слой имеет исключительное значение для развития жизни на Земле, препятствуя попаданию на поверхность планеты коротковолновых ультрафиолетовых лучей, губительных для живых организмов.

Монреальский протокол о веществах, истощающих озоновый слой — международный договор, созданный для защиты озонового слоя из-за прекращения или ограничения производства ряда веществ, считались ответственными за истощение озона. Договор был открыт для подписи 16 сентября 1987 года и вступил в силу 1 января 1989 года года. После чего участники договора провели еще восемь встреч, на которых принимались дополнения к договору.