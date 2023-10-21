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Обращение Байдена о помощи Израилю и Украине посмотрели более 20 млн американцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Согласно данным исследовательской компании Nielsen, примерно 20,3 миллиона человек смотрели выступление президента США Джо Байдена в прайм-тайм в четверг вечером, в котором он сделал заявление о помощи во время войны для поддержки Израиля и Украины. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Обращение Байдена о помощи Израилю и Украине посмотрели более 20 млн американцев

Детали 

Количество просмотров этой речи пересекло прошлый рекорд, когда в июне Байден выступил  с речью о провозглашении двухпартийного соглашения о преодолении кризиса долгового ограничения. По данным Nielsen, тогда это привлекло лишь 6,2 миллиона зрителей и было подхвачено лишь двумя крупнейшими американскими телеканалами.

Показатели зрительской аудитории в четверг были подсчитаны в 10 телевизионных и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена в сетях трансляции, а 35% были настроены на кабельную сеть. По данным Nielsen, более трех четвертей телевизионной аудитории было старше 55 лет.

Fox News привлекла самую большую аудиторию кабельного телевидения, почти 3,4 миллиона зрителей, превзойдя конкурентов MSNBC с аудиторией в 2,1 миллиона зрителей и CNN с 1,4 миллиона, по данным Nielsen.

Напомним

В четверг Джо Байден выступил в прямом эфире и заявил, что направит официальный запрос о помощи Украине и Израилю в Конгресс в пятницу утром, охарактеризовав оказание помощи как инвестицию, которая будет иметь дивиденды для американцев.



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