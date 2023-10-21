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Звернення Байдена щодо допомоги Ізраїлю та Україні подивились понад 20 млн американців

Київ • УНН

 • 235544 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Згідно з даними дослідницької компанії Nielsen, приблизно 20,3 мільйона людей дивилися виступ президента США Джо Байдена в прайм-тайм у четвер увечері, в якому він зробив заяву про допомогу під час війни для підтримки Ізраїлю та України. Про це пише Reuters, передає УНН.

Звернення Байдена щодо допомоги Ізраїлю та Україні подивились понад 20 млн американців

Деталі 

Кількість переглядів цієї промови перетнула минулий рекорд, коли у червні Байден виступив  з промовою щодо проголошення двопартійної угоди про подолання кризи боргового обмеження. За даними Nielsen, тоді це привернуло лише 6,2 мільйона глядачів і було підхоплено лише двома найбільшими американськими телеканалами.

Показники глядацької аудиторії в четвер були підраховані в 10 телевізійних і кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News і NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена в мережах трансляції, а 35% були налаштовані на кабельну мережу. За даними Nielsen, понад три чверті телевізійної аудиторії було старше 55 років.

Fox News привернула найбільшу аудиторію кабельного телебачення, майже 3,4 мільйона глядачів, перевершивши конкурентів MSNBC з аудиторією у 2,1 мільйона глядачів і CNN з 1,4 мільйона, за даними Nielsen.

Нагадаємо

У четвер Джо Байден виступив у прямому ефірі та заявив,що направить офіційний запит щодо допомоги Україні та Ізраїлю до Конгресу у п'ятницю вранці, охарактеризувавши надання допомоги як інвестицію, яка матиме дивіденди для американців.



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