ВСУ уничтожили российского генерал-майора Суховецкого
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили заместителя командующего 41-й армии России Андрея Суховецкого. Об этом сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1" Артем Витко, информирует УНН.
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"На территории Украины уничтожен заместитель командующего 41-й армии россии, бывший командир седьмой воздушно-десантной дивизии генерал-майор Андрей Суховецкий", — говорится в сообщении.
Напомним
Украинское подразделение противовоздушной обороны возле Волновахи Донецкой области сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.