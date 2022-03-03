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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31625 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗСУ знищили російського генерал-майора Суховецького

ЗСУ знищили російського генерал-майора Суховецького

Київ • УНН

 • 576481 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Збройні сили України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії Андрія Суховецького. Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко, інформує УНН.

Цитата

"На території України знищений заступник командувача 41-ї армії росії, колишній командир сьомої повітряно-десантної дивізії генерал-майор Андрій Суховецький", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

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