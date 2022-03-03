ЗСУ знищили російського генерал-майора Суховецького
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Збройні сили України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії Андрія Суховецького. Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко, інформує УНН.
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"На території України знищений заступник командувача 41-ї армії росії, колишній командир сьомої повітряно-десантної дивізії генерал-майор Андрій Суховецький", — ідеться у повідомленні.
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