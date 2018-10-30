ВСУ получили первые БТР, изготовленные из новой украинской брони

"Украинская армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской брони. Более 100 конструкторских изменений были внесены за последние 4 года по результатам использования в боях. Спецсталь, которую использовали для бронирования военных машин, прошла все уровни испытаний и контроля, и по своим характеристикам соответствует самым высоким мировым стандартам", - написал он.



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Как сообщал УНН, Украина планирует масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил Украины. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.



В Киеве спустили на воду десантно-штурмовой катер для ВМС Украины.