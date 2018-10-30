ВСУ получили первые БТР, изготовленные из новой украинской брони

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 37192 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112279 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120321 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159374 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139092 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129629 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118207 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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7 марта, 12:17 • 111386 просмотра
Актуальное
ВСУ получили первые БТР, изготовленные из новой украинской брони

ВСУ получили первые БТР, изготовленные из новой украинской брони

Киев  •  УНН

 • 10731 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинская армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской брони. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Украинская армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской брони. Более 100 конструкторских изменений были внесены за последние 4 года по результатам использования в боях. Спецсталь, которую использовали для бронирования военных машин, прошла все уровни испытаний и контроля, и по своим характеристикам соответствует самым высоким мировым стандартам", - написал он. 

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Как сообщал УНН, Украина планирует масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил Украины. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В Киеве спустили на воду десантно-штурмовой катер для ВМС Украины.

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