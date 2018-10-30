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ЗСУ отримали перші БТР, виготовлені з нової української броні

ЗСУ отримали перші БТР, виготовлені з нової української броні

Київ • УНН

 • 10738 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українська армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених з нової української броні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.  

"Українська армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених з нової української броні. Більше 100 конструкторських змін були внесені за останні 4 роки за результатами використання в боях. Спецсталь, яку використали для бронювання військових машин, пройшла усі рівні випробувань та контролю, і за своїми характеристиками відповідає найвищим світовим стандартам", - написав він.

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Як повідомляв УНН, Україна планує масштабну програму зміцнення бронетанкового потенціалу  збройних сил України. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

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