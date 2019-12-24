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Рост цен на золото в 2019 году стал самым большим за девять лет

Рост цен на золото в 2019 году стал самым большим за девять лет

Киев  •  УНН

 • 13842 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Мировые цены на золото в текущем году поднялись более чем на 15%, продемонстрировав самый большой годовой рост за последние девять лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

К началу текущей недели стоимость унции золота превысила 1480 долларов, что на 15,4% выше по сравнению с уровнем конца 2018 года. Это крупнейший рост с 2010 года, когда подъем цен на драгметалл приближался к 30%.

"Главным фактором роста цен на золото в текущем году стало глобальное понижение процентных ставок на фоне усиления геополитических неопределенностей в Европе вокруг брекзита, а также торговой войны между США и Китаем", - отметил аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес.

По его словам, политическая неопределенность на фоне опасений глобальной рецессии вынудила многих инвесторов покупать золото.

По мнению ряда экспертов, такая тенденция продолжится и в следующем году. По прогнозам гонконгского специалиста по рынку золота Джаспера Ло, в 2020 году оно может подорожать от 15 до 20% и выйти на уровень 1774 долларов за унцию.

"Пока нет признаков того, что протесты в Гонконге скоро закончатся, и это будет рассматриваться инвесторами как одна из неопределенностей", - отметил он.

По мнению основателя, базирующейся в Гонконге трейдерской компании J.Rotbart & Co. Джошуа Ротбарта, цены на золото к концу будущего года составят от 1580 до 1620 долларов за унцию.

Самая высокая цена на драгметалл была зафиксирована в сентябре 2011 года и достигала 1895 долларов за унцию.

Напомним, сегодня установлено такую цену на банковские металлы.

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