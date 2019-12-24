Зростання цін на золото в 2019 році стало найбільшим за дев'ять років

ukru
12:30 • 10564 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 103814 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 103822 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 119085 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 118984 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125628 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170495 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268304 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262112 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255288 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120827 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 104994 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106376 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52559 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 64887 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 103816 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 119087 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 118985 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106375 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 19292 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52559 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104928 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66458 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149929 перегляди
Актуальне
Зростання цін на золото в 2019 році стало найбільшим за дев'ять років

Зростання цін на золото в 2019 році стало найбільшим за дев'ять років

Київ • УНН

 • 13843 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Світові ціни на золото в поточному році піднялися більш ніж на 15%, продемонструвавши найбільший річне зростання за останні дев'ять років. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

До початку поточного тижня вартість унції золота перевищила 1480 доларів, що на 15,4% вище в порівнянні з рівнем кінця 2018 року. Це найбільший ріст з 2010 року, коли підйом цін на дорогоцінний метал наближався до 30%.

"Головним чинником зростання цін на золото в поточному році стало глобальне зниження процентних ставок на тлі посилення геополітичних невизначеностей в Європі навколо брекзіта, а також торгової війни між США і Китаєм", - зазначив аналітик компанії AXI Trader Стефен Іннес.

За його словами, політична невизначеність на тлі побоювань глобальної рецесії змусила багатьох інвесторів купувати золото.

На думку ряду експертів, така тенденція продовжиться і в наступному році. За прогнозами гонконгського фахівця з ринку золота Джаспера Ло, в 2020 році воно може подорожчати від 15 до 20% і вийти на рівень тисячу сімсот сімдесят чотири доларів за унцію.

"Поки немає ознак того, що протести в Гонконзі скоро закінчаться, і це буде розглядатися інвесторами як одна з невизначеностей", - зазначив він.

На думку засновника, що базується в Гонконгу трейдерської компанії J.Rotbart & Co. Джошуа Ротбарта, ціни на золото до кінця майбутнього року складуть від 1580 до 1620 доларів за унцію.

Найвища ціна на дорогоцінний метал була зафіксована у вересні 2011 року і досягала 1895 доларів за унцію.

Нагадаємо, на сьогодні встановлено таку ціну на банківські метали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89