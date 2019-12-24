Зростання цін на золото в 2019 році стало найбільшим за дев'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Світові ціни на золото в поточному році піднялися більш ніж на 15%, продемонструвавши найбільший річне зростання за останні дев'ять років. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
До початку поточного тижня вартість унції золота перевищила 1480 доларів, що на 15,4% вище в порівнянні з рівнем кінця 2018 року. Це найбільший ріст з 2010 року, коли підйом цін на дорогоцінний метал наближався до 30%.
"Головним чинником зростання цін на золото в поточному році стало глобальне зниження процентних ставок на тлі посилення геополітичних невизначеностей в Європі навколо брекзіта, а також торгової війни між США і Китаєм", - зазначив аналітик компанії AXI Trader Стефен Іннес.
За його словами, політична невизначеність на тлі побоювань глобальної рецесії змусила багатьох інвесторів купувати золото.
На думку ряду експертів, така тенденція продовжиться і в наступному році. За прогнозами гонконгського фахівця з ринку золота Джаспера Ло, в 2020 році воно може подорожчати від 15 до 20% і вийти на рівень тисячу сімсот сімдесят чотири доларів за унцію.
"Поки немає ознак того, що протести в Гонконзі скоро закінчаться, і це буде розглядатися інвесторами як одна з невизначеностей", - зазначив він.
На думку засновника, що базується в Гонконгу трейдерської компанії J.Rotbart & Co. Джошуа Ротбарта, ціни на золото до кінця майбутнього року складуть від 1580 до 1620 доларів за унцію.
Найвища ціна на дорогоцінний метал була зафіксована у вересні 2011 року і досягала 1895 доларів за унцію.
Нагадаємо, на сьогодні встановлено таку ціну на банківські метали.