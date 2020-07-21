Утром в столице образовались пробки: движение затруднено на всех мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. По состоянию на 8:10 в столице пробки сковали все мосты и несколько проспектов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, частичное осложнение движения транспорта заметно на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, улице Жилянской.
Кроме того, пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, улице Михаила Коцюбинского, улице Владимирской.
Также значительное затруднение движения транспорта на Петровской аллее, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкой, а также на проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры со стороны подъезда к Северному мосту - ведутся ремонтные работы.
На левом берегу столицы незначительные пробки на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном, мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту движение затруднено в направлении правого берега, на Южном мосту пробки образовались в обе стороны.
Напомним, на 21 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл.