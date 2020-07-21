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Зранку у столиці утворилися затори: рух ускладнено на всіх мостах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Станом на 8:10 у столиці затори скували всі мости та кілька проспектів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, часткове ускладнення руху транспорту помітне на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській.

Окрім того, затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Михайла Коцюбинського, вулиці Володимирській.

Також значне ускладнення руху транспорту на Петрівській алеї, Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також на проспектах Героїв Сталінграда та Степана Бандери зі сторони під’їзду до Північного мосту – ведуться ремонтні роботи.

На лівому березі столиці незначні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Північному, мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому мостах рух ускладнено у напрямку правого берега, на Південному мосту затори утворилися у два боки.

Нагадаємо, на 21 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,60 грн/дол.

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