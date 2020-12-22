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"Зрады нет": Степанов заверил, что Кабмин продлил программу медгарантий

Киев • УНН

 • 12826 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины продлил программу медицинских гарантий до 31 марта 2021 года. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Зрады нет": Степанов заверил, что Кабмин продлил программу медгарантий

"Вчера было принято постановление Кабинета Министров, что предусматривает продление программы медицинских гарантий, существующую программу медицинских гарантий, до 31 марта 2021 года, а начиная с 1 апреля следующего года - это уже будет другая программа медицинских гарантий, другой пакет. Почему это важно? За программой медицинских гарантий осуществляется основная часть медицинской помощи в нашей стране, что уплачивается за эту медицинскую помощь, в том числе за лечение больных COVID-19", - отметил он.

Так, по словам Степанова, некоторые политики по этому поводу заявляли, что программа медицинских гарантий не будет продолжена и медицинские учреждения не получат необходимого финансирования. Он заверил, что это неправда.

"У нас сейчас некоторые политики начали разгонять очередную зраду, что сейчас мы якобы не заключим, все останутся без медицинской помощи - это очередной фейк", - подчеркнул министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что с 1 января прекращается финансирование медицинской системы.

Как сообщал УНН, Национальная служба здоровья Украины предлагает увеличить в 2021 году в 3,6 раза тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи.

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