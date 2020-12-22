"Зради немає": Степанов запевнив, що Кабмін продовжив програму медгарантій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України продовжив програму медичних гарантій до 31 березня 2021 року. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Вчора була ухвалена постанова Кабінету Міністрів, яка передбачає продовження програми медичних гарантій, існуючу програму медичних гарантій, до 31 березня 2021 року, а починаючи з 1 квітня наступного року – це вже буде інша програма медичних гарантій, інший пакет. Чому це важливо? За програмою медичних гарантій здійснюється основна частина медичної допомоги в нашій країні, сплачується за цю медичну допомогу, в тому числі за лікування хворих на COVID-19", - зазначив він.
Так, за словами Степанова, деякі політики з цього приводу заявляли, що програма медичних гарантій не буде продовжена і медичні заклади не отримають необхідного фінансування. Він запевнив, що це неправда.
"У нас зараз деякі політики почали розганяти чергову зраду, що зараз ми нібито не заключимо, всі залишаться без медичної допомоги – це черговий фейк", - підсумував міністр.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував чутки про те, що з 1 січня припиняється фінансування медичної системи.
Як повідомляв УНН, Національна служба здоров’я України пропонує збільшити у 2021 році у 3,6 раза тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги.