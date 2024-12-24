Зонд Parker Solar Probe от NASA готовится к пролету мимо Солнца накануне Рождества

Солнечный зонд-пионер Parker Solar Probe от NASA готовится к ближайшему сближению с Солнцем накануне Рождества, на рекордном расстоянии 6,2 миллиона километров от поверхности, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Запущенный в августе 2018 года, космический корабль находится в семилетней миссии для углубления научного понимания нашей звезды и помощи в прогнозировании событий космической погоды, которые могут повлиять на жизнь на Земле.

Его ближайшее сближение на сегодня состоится во вторник, 24 декабря, в 6:53 утра (13:53 по Киеву).

Если расстояние между Землей и Солнцем эквивалентно длине поля для американского футбола, то в этой точке космический корабль будет примерно в четырех ярдах (метрах) от конечной зоны.

"Это один из примеров смелых миссий NASA, которые делают то, чего никто никогда не делал, чтобы ответить на давние вопросы о нашей Вселенной", - сказал Арик Познер, научный сотрудник программы Parker Solar Probe, в своем заявлении.

"Мы с нетерпением ждем получения первого обновления статуса с космического корабля и начнем получать научные данные в ближайшие недели", - добавил он.

Во время этого ближайшего сближения - известного как перигелий - команды миссии потеряет прямую связь с Parker, полагаясь на "сигнал маяка" в эту пятницу, чтобы подтвердить статус космического корабля.

Хотя тепловой щит будет выдерживать горячие температуры около 870-930 градусов по Цельсию, внутренние приборы зонда будут оставаться при "комнатной температуре" - 29 градусов по Цельсию - пока он исследует внешнюю атмосферу Солнца, которая называется короной.

Не только температура будет экстремальной, но и Parker будет двигаться с невероятной скоростью около 690 000 км/ч, что достаточно быстро, чтобы долететь из столицы США Вашингтона в Токио менее чем за минуту.

"Ни один созданный человеком объект никогда не проходил так близко к звезде, поэтому Parker действительно будет возвращать данные с неизведанной территории", - сказал Ник Пинкин, менеджер по операциям миссии Parker Solar Probe в Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса (APL) в Лорели в штате Мэриленд.

"Мы с нетерпением ждем ответа от космического корабля, когда он снова облетит Солнце", - указал он.

Отправляясь в эти экстремальные условия, Parker помогает ученым решать некоторые из самых больших загадок Солнца: как возникает солнечный ветер, почему корона горячее поверхности под ней и как образуются корональные выбросы массы - огромные облака плазмы, которые выбрасываются через космос.

Этот пролет накануне Рождества является первым из трех рекордно близких пролетов; ожидается, что следующие два - 22 марта 2025 года и 19 июня 2025 года - снова приведут Parker Solar Probe на такое же близкое расстояние от Солнца.

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