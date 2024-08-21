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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла «шоссе» с движением заряженных частиц - NASA

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 10:44  •  18848 просмотра

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Интенсивный солнечный шторм создал «магистраль» заряженных частиц между Землей и Солнцем. Это вызвало редкие полярные сияния на Солнце и осветило небо в США, Австралии и Новой Зеландии.

Между Землей и Солнцем создана «магистраль» с движением заряженных частиц, которые осветили небо на юге США, в Аризоне и Арканзасе, а также в Австралии и Новой Зеландии. Аномалию можно было распознать в виде «светового шоу», но с помощью мощных приборов наблюдения, отмечают в издании Space.com и NASA Sun & Space передает УНН.

Детали

Интенсивный солнечный шторм открывает «двустороннее шоссе» для заряженных частиц, вызывая редкие полярные сияния на Солнце, пишет портал об исследовании космоса, инновациях и астрономии.

Авторы материала напомнили о событиях апреля 2023 года:

Волна заряженных частиц вырвалась из Солнца и осветила небо к югу от Аризоны и Арканзаса, а также части Австралии и Новой Зеландии. Эти частицы необычным образом открыли «шоссе с двусторонним движением», по которому полетели от Земли к Солнцу и спровоцировали солнечное световое шоу. Следует отметить, что по сравнению с яркостью Солнца эти полярные сияния, вероятно, были слишком слабыми, чтобы их можно было увидеть.

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Интересный факт наблюдения:

«Шоссе» было создано в основном благодаря богатому плазмой компоненту солнечного ветра, называемому корональным выбросом массы (CME), который обычно движется быстрее, чем скорость, с которой магнитные волны, известные как волны Альвена, движутся сквозь плазму.

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Но иногда возникает ситуация, когда плазма низкой плотности, излучаемая Солнцем из-за выбросов корональной массы, может привести к ситуации, когда скорость Альфвена превышает скорость солнечного ветра. При таких обстоятельствах магнитосфера Земли меняет свою форму и начинает напоминать что-то вроде крыльев.

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Во время апрельского солнечного извержения космический аппарат NASA Magnetospheric Multiscale зафиксировал, что благодаря «крыльям» Альфвена наша планета была магнитно соединена с частью Солнца, которая недавно вспыхнула.

Приборы космического аппарата зафиксировали плазму, извергавшуюся с нашей планеты на Солнце в течение около двух часов.

Справка

Крылья названы в честь шведского физика и нобелевского лауреата Ханнеса Альфвена, который теоретически обосновал поведение полярных сияний и описал их как возникающие в результате попадания заряженных частиц от Солнца в атмосферу Земли через линии ее магнитного поля. Он получил Нобелевскую премию по физике в 1970 году за работу о природе электромагнитных волн, движущихся в заряженном газе.

Напомним,

Исследователи нашли следы массивного подземного резервуара воды на Марсе на глубине 11,5-20 км. Это открытие может изменить понимание эволюции планеты и возможности существования микроорганизмов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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