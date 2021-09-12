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"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта

"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта

Киев  •  УНН

 • 19576 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Главный приз 78-го Международного Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" завоевала драма французской режиссерки Одри Диван "Событие", рассказывающее о молодой женщине, которая во Франции начала 1960-х годов хочет сделать аборт, что не позволялось на тот момент законом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Детали

Гран-при жюри был отдан фильма “Рука Бога” итальянского режиссера Паоло Соррентино, а “Серебряный лев” за режиссуру достался новозеландке Джейн Кэмпион за фильм “Сила собаки”.

Лучшим актером был признан филиппинец Джон Аркилла за роль в фильме “На работе: пропавшие 8”, поставленный Эриком Матти, а лучшей актрисой — Пенелопа Крус за игру в фильме “Параллельные матери” Педро Альмодовара.

Специального приза жюри удостоился итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм “Дыра”, а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за роль в “Руке Бога” Соррентино.

Дополнение

78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября. Международное жюри возглавлял южнокорейский режиссер, обладатель “Оскара” Пон Чжун Хо.

Напомним

Во время Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма украинского режиссера Олега Сенцова “Носорог”.

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