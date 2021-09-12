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17 березня, 19:38 • 89814 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114081 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150266 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 160755 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178123 перегляди

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"Золотого лева" у Венеції отримала французька драма про проблему аборту

"Золотого лева" у Венеції отримала французька драма про проблему аборту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Головний приз 78-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю, "Золотого лева" завоювала драма французької режисерки Одрі Діван "Подія", що розповідає про молоду жінку, яка у Франції початку 1960-х років хоче зробити аборт, що не дозволяли на той момент законом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт кінофестивалю.

Деталі

Гран-прі журі був відданий фільму “Рука Бога” італійського режисера Паоло Соррентіно, а “Срібний лев” за режисуру дістався новозеландці Джейн Кемпіон за стрічку “Сила собаки”.

Кращим актором був визнаний філіппінець Джон Аркілла за роль у фільмі “На роботі: зниклі 8”, поставлений Еріком Матті, а кращою актрисою — Пенелопа Крус за гру у стрічці “Паралельні матері” Педро Альмодовара.

Спеціального призу журі удостоївся італійський режисер Мікеланджело Фраммартіно за фільм “Діра”, а премія імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют дісталася акторові Філіппо Скотті за роль в “Руці Бога” Соррентіно.

Доповнення

78-й Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня. Міжнародне журі очолював південнокорейський режисер, володар “Оскара” Пон Чжун Хо.

Нагадаємо

Під час Венеційського кінофестивалю відбулась прем’єра фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”.

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