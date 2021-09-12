"Золотого лева" у Венеції отримала французька драма про проблему аборту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Головний приз 78-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю, "Золотого лева" завоювала драма французької режисерки Одрі Діван "Подія", що розповідає про молоду жінку, яка у Франції початку 1960-х років хоче зробити аборт, що не дозволяли на той момент законом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт кінофестивалю.
Деталі
Гран-прі журі був відданий фільму “Рука Бога” італійського режисера Паоло Соррентіно, а “Срібний лев” за режисуру дістався новозеландці Джейн Кемпіон за стрічку “Сила собаки”.
Кращим актором був визнаний філіппінець Джон Аркілла за роль у фільмі “На роботі: зниклі 8”, поставлений Еріком Матті, а кращою актрисою — Пенелопа Крус за гру у стрічці “Паралельні матері” Педро Альмодовара.
Спеціального призу журі удостоївся італійський режисер Мікеланджело Фраммартіно за фільм “Діра”, а премія імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют дісталася акторові Філіппо Скотті за роль в “Руці Бога” Соррентіно.
Доповнення
78-й Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня. Міжнародне журі очолював південнокорейський режисер, володар “Оскара” Пон Чжун Хо.
Нагадаємо
Під час Венеційського кінофестивалю відбулась прем’єра фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”.