"Золотого лева" у Венеції отримала французька драма про проблему аборту

Деталі

Гран-прі журі був відданий фільму “Рука Бога” італійського режисера Паоло Соррентіно, а “Срібний лев” за режисуру дістався новозеландці Джейн Кемпіон за стрічку “Сила собаки”.

Кращим актором був визнаний філіппінець Джон Аркілла за роль у фільмі “На роботі: зниклі 8”, поставлений Еріком Матті, а кращою актрисою — Пенелопа Крус за гру у стрічці “Паралельні матері” Педро Альмодовара.

Спеціального призу журі удостоївся італійський режисер Мікеланджело Фраммартіно за фільм “Діра”, а премія імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют дісталася акторові Філіппо Скотті за роль в “Руці Бога” Соррентіно.

Доповнення

78-й Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня. Міжнародне журі очолював південнокорейський режисер, володар “Оскара” Пон Чжун Хо.

Нагадаємо

Під час Венеційського кінофестивалю відбулась прем’єра фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”.