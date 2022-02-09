Найдем возможность достойно ответить: Кулеба прокомментировал инцидент с украинским флагом в парламенте Словакии

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент, который накануне произошел в парламенте Словакии с украинским флагом. По его словам, Украина не забывает таких вещей, и найдет как ответить на поступок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Корреспондент УНН.