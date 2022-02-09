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Найдем возможность достойно ответить: Кулеба прокомментировал инцидент с украинским флагом в парламенте Словакии

Киев • УНН

 • 28461 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент, который накануне произошел в парламенте Словакии с украинским флагом. По его словам, Украина не забывает таких вещей, и найдет как ответить на поступок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Корреспондент УНН.

Цитата

"Любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав про этот факт, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и потребовать извинений от человека, который это сделал... Но мы таких вещей не забываем, и найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", - заявил министр.

Детали

Кулеба добавил, что депутат словацкого парламента пока не извинился за свой поступок.

Что было раньше

Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США депутаты облили водой флаг Украины.

В частности, представители провластной партии "Свобода и солидарность” (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины. В ответ депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и депутатов, которые его держали.

Депутаты с украинским флагом, стряхнув с него воду, продолжали стоять рядом с оппозиционерами. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинский флаг, выдернув его из рук Мирослава Жияка. Он еще и получил пощечину, от которой у депутата слетела защитная маска.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов, которые облили водой флаг Украины в парламенте страны.

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