Голова МЗС Словаччини вибачився за наругу над прапором України в парламенті, посольство хоче вибачень нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за поведінку словацьких депутатів, які облили водою прапор України у парламенті країни. Про це пише УНН з посиланням на допис міністра у Facebook.
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“Тижнева істерія та залякування народу щодо оборонної угоди зі США перетворилися на буяння опозиції та екстремістів у парламенті. Відрізнити їх складно. Голова хитається і символи нашого сусіда, який потрапив у скрутну ситуацію, вже не є недоторканними. Я жалкую і тим більше соромлюся цього, бо це сталося під час моїх переговорів у Києві. Просимо вибачення по дипломатичних каналах”, — написав Корчок.
Деталі
Посольство України у Словаччині напередодні заявило, що має підтримку як міністра, так і Нацради Словацької Республіки, однак від депутатів, які вчинили наругу, вимагає вибачень.
“Сьогодні в Києві Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Нацраді CР! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Marek Kotleba, Andrej Medvecky не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!” — заявили в посольстві.
Контекст
У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, депутати облили водою прапор України.