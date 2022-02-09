Знайдемо можливість гідно відповісти: Кулеба прокоментував інцидент із українським прапором у парламенті Словаччини

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інцидент, який напередодні стався у парламенті Словаччини із українським флагом. За його словами, Україна не забуває таких речей, та знайде як відповісти на вчинок. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.