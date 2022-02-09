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Знайдемо можливість гідно відповісти: Кулеба прокоментував інцидент із українським прапором у парламенті Словаччини

Знайдемо можливість гідно відповісти: Кулеба прокоментував інцидент із українським прапором у парламенті Словаччини

Київ • УНН

 • 28464 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інцидент, який напередодні стався у парламенті Словаччини із українським флагом. За його словами, Україна не забуває таких речей, та знайде як відповісти на вчинок. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Будь-яка неповажна поведінка з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила… Але ми таких речей не забуваємо, та знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина не принесе вибачення", - заявив міністр.

Деталі

Кулеба додав, що депутат словацького парламенту поки не вибачився за свій вчинок.

Що було раніше

У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, депутати облили водою прапор України.

Зокрема, представники провладної партії “Свобода та Солідарність” (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Депутати з українським прапором, струсивши з нього воду, продовжували стояти поруч з опозиціонерами. Тоді їхні однопартійці Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали український прапор, висмикнувши його з рук Мирослава Жіяка. Він ще й отримав ляпас, від якого у депутата злетіла захисна маска.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за поведінку словацьких депутатів, які облили водою прапор України у парламенті країни.

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