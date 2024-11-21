"Знаменует явную эскалацию": в ЕС отреагировали на запуск российской межконтинентальной ракеты по Украине
Киев • УНН
Спикер Еврокомиссии заявил о возможной новой эскалации в случае подтверждения запуска МБР по Украине.
Спикер Европейской комиссии отреагировал на заявление Украины о том, что россия запустила межконтинентальную ракету по Украине. По его словам, в случае подтверждения применения МБК, такая атака будет означать новую эскалацию со стороны рф, передает УНН со ссылкой на Lemonde.
Конечно, мы следим за сообщениями о том, что россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету для нацеливания на одну или несколько целей в Украине. (...) Очевидно, что такая атака будет означать новую эскалацию со стороны (владимира - ред.) путина
По его словам, такая ракета будет означать "количественное и качественное" изменение конфликта. Он, как сообщается, обвинил Россию в "игре" с ядерной угрозой. По его словам, "очень трудно" оценить реальность этой угрозы, однако он считает, что "она безответственная" и что "представляет глобальную угрозу стабильности и безопасности Европы и мира".
Дополнение
В эфире американского канала ABC News западный чиновник прокомментировал атаку на Днепр, заявив, что эта ракета была не МБР, а скорее баллистической ракетой.
Контекст
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.