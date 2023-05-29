Изменения в устав полиции для предотвращения сексуальных притязаний на работе: в ВР зарегистрировали законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9340, которым предусматриваются изменения в устав полиции для предотвращения сексуальных домогательств на работе. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Законопроектом предлагается:
- внести изменения в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины, которым обязать полицейских не допускать дискриминации, в том числе по признаку пола или сексуальных домогательств, а руководителя – организовать служебную деятельность подчиненных с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;
- определить особенности формирования дисциплинарной комиссии, которой будет проводиться служебное расследование, связанное с дискриминацией по признаку пола или сексуальным домогательством, в частности, предусмотреть назначение в ее состав представителей обоих полов в равном соотношении.
Дополнение
26 мая Правительство предложило изменения в устав полиции для предотвращения притязаний на рабочем месте.