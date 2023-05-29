Зміни до статуту поліції для запобігання сексуальним домаганням на роботі: у ВР зареєстрували законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 9340, яким передбачаються зміни до статуту поліції для запобігання сексуальним домаганням на роботі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Законопроектом пропонується:
- внести зміни до Дисциплінарного статуту Національної поліції України, якими зобов’язати поліцейських не допускати дискримінації, у тому числі за ознакою статі, чи сексуальних домагань, а керівника – організувати службову діяльність підлеглих з неухильним дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- визначити особливості формування дисциплінарної комісії, якою буде проводитись службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальним домаганням, зокрема передбачити призначення до її складу представників обох статей у рівному співвідношенні.
Доповнення
26 травня Уряд запропонував зміни до статуту поліції для запобігання домаганням на робочому місці.