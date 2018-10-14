СМИ: двое детей погибли и трое получили ранения, подорвавшись на минах на юге Сирии

По его информации, боевики из экстремистской группировки “Исламское государство” (ИГ), покинувшие этот район в июле, оставили после своего ухода множество фугасов на обочинах дорог в сельской местности. Как подчеркивает агентство, это было сделано с целью помешать налаживанию мирной жизни в освобожденной сирийской армией провинции.

Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки в других районах Сирии, в частности в Дейр-эз-Зоре, откуда чаще всего поступают сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов. В четверг там получили ранения 12 человек.

Как сообщал УНН, террористы ИД захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате.