СМИ: двое детей погибли и трое получили ранения, подорвавшись на минах на юге Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Двое детей погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва мин, установленных террористами в поселках Эль-Газия и Шаджара в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге страны. Об этом сообщило в субботу подконтрольное Дамаску агентство SANA, информирует УНН.
По его информации, боевики из экстремистской группировки “Исламское государство” (ИГ), покинувшие этот район в июле, оставили после своего ухода множество фугасов на обочинах дорог в сельской местности. Как подчеркивает агентство, это было сделано с целью помешать налаживанию мирной жизни в освобожденной сирийской армией провинции.
Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки в других районах Сирии, в частности в Дейр-эз-Зоре, откуда чаще всего поступают сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов. В четверг там получили ранения 12 человек.
Как сообщал УНН, террористы ИД захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате.