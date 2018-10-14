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ЗМІ: двоє дітей загинули і троє отримали поранення, підірвавшись на мінах на півдні Сирії

ЗМІ: двоє дітей загинули і троє отримали поранення, підірвавшись на мінах на півдні Сирії

Київ • УНН

 • 7166 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Двоє дітей загинули і ще троє отримали поранення в результаті вибуху мін, встановлених терористами в селищах Ель-Газія і Шаджара в околицях провінційного центру Дераа (110 км від Дамаска) на півдні країни. Про це повідомило в суботу підконтрольне Дамаску агентство SANA, інформує УНН.

За його інформацією, бойовики з екстремістського угруповання “Ісламська держава” (ІД), покинувши цей район в липні, залишили після свого відходу безліч фугасів на узбіччях доріг в сільській місцевості. Як підкреслює агентство, це було зроблено з метою перешкодити налагодженню мирного життя в звільненій сирійською армією провінції.

Терористи мінували дороги, а також земельні ділянки, сади і споруди в інших районах Сирії, зокрема в Дейр-ез-Зорі, звідки найчастіше надходять відомості про вибухи залишених бойовиками фугасів. У четвер там отримали поранення 12 осіб.

Як повідомляв УНН, терористи ІД захопили в заручники 130 сімей з табору біженців на Євфраті.

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