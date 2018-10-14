ЗМІ: двоє дітей загинули і троє отримали поранення, підірвавшись на мінах на півдні Сирії

За його інформацією, бойовики з екстремістського угруповання “Ісламська держава” (ІД), покинувши цей район в липні, залишили після свого відходу безліч фугасів на узбіччях доріг в сільській місцевості. Як підкреслює агентство, це було зроблено з метою перешкодити налагодженню мирного життя в звільненій сирійською армією провінції.

Терористи мінували дороги, а також земельні ділянки, сади і споруди в інших районах Сирії, зокрема в Дейр-ез-Зорі, звідки найчастіше надходять відомості про вибухи залишених бойовиками фугасів. У четвер там отримали поранення 12 осіб.

Як повідомляв УНН, терористи ІД захопили в заручники 130 сімей з табору біженців на Євфраті.