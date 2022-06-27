СМИ: в порт Грузии прибыл танкер с нефтью рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В порту Батуми находится танкер с нефтепродуктами рф, которые подпадают под санкции. Об этом сообщает Mtavari, передает УНН.
Детали
Как отмечается, судно Esen Ka под флагом Турции, отправилось из Туапсе в Батуми, там 30 тысяч тонн вакуумного газойля. Сырье принадлежит компании “роснефть”, которая находится под санкциями.
Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но не владеет информацией относительно производителя.
Источник канала сообщает, что в Грузии планируют изменить происхождение груза и отправить его в Европу как продукцию из Казахстана.
Напомним
В Грузии оппозиция требует от правительства уйти в отставку.