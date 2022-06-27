ЗМІ: до порту Грузії прибув танкер з нафтою рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У порту Батумі перебуває танкер із нафтопродуктами рф, які підпадають під санкції. Про це повідомляє Mtavari, передає УНН.
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Як зазначається, судно Esen Ka під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, там 30 тисяч тонн вакуумного газойлю. Сировина належить компанії “роснєфть”, що перебуває під санкціями.
Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але не володіє інформацією щодо виробника.
Джерело каналу повідомляє, що в Грузії планують змінити походження вантажу і відправити його до Європи як продукцію з Казахстану.
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У Грузії опозиція вимагає від уряду піти у відставку.