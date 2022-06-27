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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43207 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗМІ: до порту Грузії прибув танкер з нафтою рф

ЗМІ: до порту Грузії прибув танкер з нафтою рф

Київ • УНН

 • 158962 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У порту Батумі перебуває танкер із нафтопродуктами рф, які підпадають під санкції. Про це повідомляє Mtavari, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, судно Esen Ka під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, там 30 тисяч тонн вакуумного газойлю. Сировина належить компанії “роснєфть”, що перебуває під санкціями.

Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але не володіє інформацією щодо виробника.

Джерело каналу повідомляє, що в Грузії планують змінити походження вантажу і відправити його до Європи як продукцію з Казахстану.

Нагадаємо 

У Грузії опозиція вимагає від уряду піти у відставку.

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