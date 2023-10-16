СМИ: из-за мигрантов ФРГ планирует доложить в Еврокомиссию об усилении контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

Детали

Издание пишет, что министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер обсуждает работу пограничных пунктов с польским, чешским и швейцарским коллегами.

По правилам, действующим в пределах Шенгенской зоны, в пограничной зоне можно осуществлять только проверки отдельных граждан. Если государство планирует осуществлять стационарный контроль, оно должно сообщить об этом Брюссель. Сейчас правительство Германии решило зарегистрировать работу пунктов контроля согласно формальной процедуре.

Издание уточняет, что регистрировать будут только возможность осуществлять проверки, как превентивную меру на тот момент, если некоторые страны вскоре будут пропускать больше мигрантов в Германию. Это означает, что стационарных пограничных пунктов контроля пока не будет, но планомерная подготовка к этому ведется.

Пока что стационарные контрольно-пропускные пункты действуют только на южных границах Германии. Это ответственное федеральное министерство внутренних дел решило ввести в 2015 году и поставило в известность Еврокомиссию. С тех пор работу пунктов продлевали каждые шесть месяцев.

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