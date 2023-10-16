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ЗМІ: через мігрантів ФРН планує доповісти у Єврокомісію про посилення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією

Київ • УНН

 • 309799 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Федеральний уряд Німеччини планує повідомити Єврокомісію про відкриття стаціонарних пунктів контролю на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією. Про це пише УНН з посиланням на Die Welt.

ЗМІ: через мігрантів ФРН планує доповісти у Єврокомісію про посилення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією

Деталі

Видання пише, що міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фейзер обговорює роботу прикордонних пунктів з польським, чеським та швейцарським колегами.

За правилами, які діють у межах Шенгенської зони, у прикордонній зоні можна здійснювати лише перевірки окремих громадян. Якщо держава планує здійснювати стаціонарний контроль, вона має повідомити про це Брюссель. Наразі уряд Німеччини вирішив зареєструвати роботу пунктів контролю згідно з формальною процедурою.

Видання уточнює, що реєструватимуть лише можливість здійснювати перевірки, як превентивний захід на той момент, якщо деякі країни невдовзі пропускатимуть більше мігрантів до Німеччини. Це означає, що стаціонарних прикордонних пунктів контролю поки що не буде, але планомірна підготовка до цього ведеться.

Поки що стаціонарні контрольно-пропускні пункти діють тільки на південних кордонах Німеччини. Це відповідальне федеральне міністерство внутрішніх справ вирішило ввести в 2015 році і довело до відома Єврокомісії. Відтоді роботу пунктів продовжували кожні шість місяців.

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