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Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать вторую разгромную победу подряд в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать вторую разгромную победу подряд в АПЛ

Киев  •  УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В 35-м туре АПЛ "Манчестер Сити" игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде разгромил "Брайтон" со счетом 5:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Лидером по забитым мячам оказался Стерлинг, который оформил хет-трик. Также отличились Габриэль Жезус и Бернарду Силва.

Зинченко вышел на поле на 64 минуте, сменив на левом фланге защиты француза Бенжамина Мэнди. В этом сезоне Зинченко провел в составе "мещан" 23 поединка и отметился одним забитым мячом.

Добавим, что "Манчестер Сити" набрал 72 очка и досрочно завоевал второе место чемпионата.

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