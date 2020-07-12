Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать вторую разгромную победу подряд в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В 35-м туре АПЛ "Манчестер Сити" игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде разгромил "Брайтон" со счетом 5:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Лидером по забитым мячам оказался Стерлинг, который оформил хет-трик. Также отличились Габриэль Жезус и Бернарду Силва.
Зинченко вышел на поле на 64 минуте, сменив на левом фланге защиты француза Бенжамина Мэнди. В этом сезоне Зинченко провел в составе "мещан" 23 поединка и отметился одним забитым мячом.
Добавим, что "Манчестер Сити" набрал 72 очка и досрочно завоевал второе место чемпионата.