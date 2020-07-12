Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути другу розгромну перемогу поспіль в АПЛ

Лідером по забитим м'ячам виявився Рахім Стерлінг, який оформив хет-трик. Також відзначились Габріель Жезус та Бернарду Сілва.

Зінченко вийшов на поле на 64 хвилині, змінивши на лівому фланзі захисту француза Бенжаміна Менді. У цьому сезоні Зінченко провів у складі "міщан" 23 поєдинки й відзначився одним забитим м’ячем.

Додамо, що "Манчестер Сіті" набрав 72 очки і достроково виборов друге місце чемпіонату.