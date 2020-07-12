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Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути другу розгромну перемогу поспіль в АПЛ

Київ • УНН

 • 13397 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У 35-му турі АПЛ "Манчестер Сіті" гравця національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді розгромив "Брайтон" із рахунком 5:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Лідером по забитим м'ячам виявився Рахім Стерлінг, який оформив хет-трик. Також відзначились Габріель Жезус та Бернарду Сілва.

Зінченко вийшов на поле на 64 хвилині, змінивши на лівому фланзі захисту француза Бенжаміна Менді. У цьому сезоні Зінченко провів у складі "міщан" 23 поєдинки й відзначився одним забитим м’ячем.

Додамо, що "Манчестер Сіті" набрав 72 очки і достроково виборов друге місце чемпіонату.

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