Сыграл на гитаре и спел: Блинкен лично презентовал глобальную музыкальную дипломатию

Цитата

"Я не мог пропустить сегодняшнюю возможность совместить музыку и дипломатию. Было приятно запустить новую инициативу "Глобальная музыкальная дипломатия", - написал Блинкен.

Я не мог’упустить сегодняшнюю’возможность совместить музыку и дипломатию. Было приятно запустить @StateDept’s новую инициативу Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK

Детали

Инициатива "Глобальная музыкальная дипломатия" – это всемирная попытка сделать музыку дипломатическим инструментом для продвижения мира и демократии. В рамках инициативы будет введено несколько программ среди которых, например, «Американская музыкальная менторская программа» и «Усиление изучения английского языка с помощью музыки». По одной из таких программ в ноябре 2023 года american music abroad academy cleveland 2023 соберет молодых профессиональных музыкантов из украинской диаспоры и всего мира для сотрудничества и наставничества от американских инструкторов с акцентом на сохранение культуры через музыку, - говорится в пресс-релизе Государственного департамента.

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