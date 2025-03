Зіграв на гітарі та заспівав: Блінкен особисто презентував глобальну музичну дипломатію

Цитата

"Я не міг пропустити сьогоднішню можливість поєднати музику та дипломатію. Було приємно запустити нову ініціативу "Глобальна музична дипломатія", - написав Блінкен.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

Деталі

Ініціатива "Глобальна музична дипломатія" – це всесвітня спроба зробити музику дипломатичним інструментом для просування миру та демократії. В рамках ініціативи буде запроваджено декілька програм серед яких, наприклад, «Американська музична менторська програма» та «Посилення вивчення англійської мови за допомогою музики». По одній з таких програм у листопаді 2023 року american music abroad academy cleveland 2023 збере молодих професійних музикантів з української діаспори та всього світу для співпраці та наставництва від американських інструкторів з акцентом на збереження культури через музику, - зазначено у пресрелізі Державного департаменту.

