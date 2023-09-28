Зіграв на гітарі та заспівав: Блінкен особисто презентував глобальну музичну дипломатію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв до рук гітару та виступив на презентації своєї ініціативи "Глобальна музична дипломатія" (Global Music Diplomacy Initiative). Відео з місця події державний секретар США Ентоні Блінкен розмістив на своїй сторінці на платформі Х, передає УНН.
Цитата
"Я не міг пропустити сьогоднішню можливість поєднати музику та дипломатію. Було приємно запустити нову ініціативу "Глобальна музична дипломатія", - написав Блінкен.
I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023
Деталі
Ініціатива "Глобальна музична дипломатія" – це всесвітня спроба зробити музику дипломатичним інструментом для просування миру та демократії. В рамках ініціативи буде запроваджено декілька програм серед яких, наприклад, «Американська музична менторська програма» та «Посилення вивчення англійської мови за допомогою музики». По одній з таких програм у листопаді 2023 року american music abroad academy cleveland 2023 збере молодих професійних музикантів з української діаспори та всього світу для співпраці та наставництва від американських інструкторів з акцентом на збереження культури через музику, - зазначено у пресрелізі Державного департаменту.
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