Зидан исключил одного из лидеров "Реала" из заявки на ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан унизил валлийского футболиста Гарета Бэйла, исключив его из заявки "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Вчера "Реал" объявил, что Бэйл не попадет в список из 24 человек, которые поедут в Манчестер для встречи в 1/8 финала в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".
31-летний нападающий, перешедший в "Реал" в 2013 году с "Тоттенхэм Хотспур", считает, что теперь он больше не будет играть за клуб, пока Зидан является его тренером. Несмотря на это, звездный вингер сборной Уэльса не планирует покидать состав "галактикос" из-за высокого уровня заработной платы.
Отметим, что 31-летний футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с испанским клубом.
Добавим также, в нынешнем сезоне Бэйл провел 16 матчей в "Ла Лиге", забил два гола и отдал два ассиста.
Как сообщалось ранее в УНН, стали известны даты матчей первого и второго этапов Кубка Украины.