Зідан виключив одного з лідерів "Реала" із заявки на ЛЧ

Вчора "Реал" оголосив, що Бейл не потрапить до списку із 24 осіб, які поїдуть до Манчестера задля зустрічі у 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

31-річний нападник, який перейшов до "Реала" у 2013 році із "Тоттенхем Хотспур", вважає, що тепер він більше не гратиме за клуб, поки Зідан є його тренером. Попри це, зірковий вінгер збірної Вельсу не планує покидати стан "галактікос" через високий рівень заробітної платні.

Зазначимо, що 31-річний футболіст чотири рази вигравав Лігу чемпіонів з іспанським клубом.

Додамо також, нинішнього сезону Бейл провів 16 матчів у "Ла Лізі", забив два голи і віддав два асисти.

Як повідомлялося раніше в УНН, стали відомі дати матчів першого і другого етапів Кубку України.