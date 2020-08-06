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19 березня, 18:42 • 39954 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 10:24 • 113661 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 120257 перегляди

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Зідан виключив одного з лідерів "Реала" із заявки на ЛЧ

Зідан виключив одного з лідерів "Реала" із заявки на ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан принизив валлійського футболіста Гарета Бейла, виключивши його із заявки "Реала" на матч Ліги чемпіонів із "Манчестер Сіті", повідомляє УНН із посиланням на The Times.

Вчора "Реал" оголосив, що Бейл не потрапить до списку із 24 осіб, які поїдуть до Манчестера задля зустрічі у 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

31-річний нападник, який перейшов до "Реала" у 2013 році із "Тоттенхем Хотспур", вважає, що тепер він більше не гратиме за клуб, поки Зідан є його тренером. Попри це, зірковий вінгер збірної Вельсу не планує покидати стан "галактікос" через високий рівень заробітної платні.

Зазначимо, що 31-річний футболіст чотири рази вигравав Лігу чемпіонів з іспанським клубом.

Додамо також, нинішнього сезону Бейл провів 16 матчів у "Ла Лізі", забив два голи і віддав два асисти.

Як повідомлялося раніше в УНН, стали відомі дати матчів першого і другого етапів Кубку України.

Українські Національні Новини

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