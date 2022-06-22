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Журналист и издатель Владимир Чеповой пропал безвести - сын

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Генерального директора издательства "Блиц-Информ" и журналиста Владимира Чепового, защищавшего Украину от оккупантов, признали пропавшим безвести. Об этом сообщил его сын Иван на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Цитата

«Все активно продвигают информацию о смерти Владимира Чепового. Друзья сегодня получили от заместителя военкома письмо о том, что отец официально пропал безвести. Как и многие другие украинские защитники. Ни в каких списках 200/300 его нет», – написал его сын.

Детали 

Также он призвал ждать официальную информацию, и попросил не распространять информацию о гибели отца: «Я понимаю, что информацию в социальных сетях и медиа не остановить. Но по документам он не погиб, и никто из родных не опубликовал у себя никакой информации».

Напомним 

Ранее появилась информация, что в бою против оккупантов погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", журналист Владимир Чеповой.

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