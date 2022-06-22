Журналіст та видавець Володимир Чеповий зник безвісти - син

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«Всі активно просувають інформацію про смерть Владимира Чепового. Друзі сьогодні отримали від заступника воєнкома листа про те, що батько є офіційно зниклим безвісти. Як і багато інших українських захисників. Ні в яких списках 200/300 його немає», - написав його син.

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Також він закликав чекати на офіційну інформацію, та попросив не поширювати інформацію про загибель батька: «Я розумію, що інформацію в соціальних мережах та медіа не зупинити. Але за документами він не загинув, і ніхто з рідних не опублікував у себе ніякої інформації».

Нагадаємо

Раніше з'явилася інформація, що у бою проти окупантів загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", журналіст Володимир Чеповий.