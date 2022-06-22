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Журналіст та видавець Володимир Чеповий зник безвісти - син

Журналіст та видавець Володимир Чеповий зник безвісти - син

Київ • УНН

 • 99050 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Генерального директора видавництва "Бліц-Інформ" та журналіста Володимира Чепового, який боронив Україну від окупантів, визнали зниклим безвісти. Про це повідомив його син Іван на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН

Цитата

«Всі активно просувають інформацію про смерть Владимира Чепового. Друзі сьогодні отримали від заступника воєнкома листа про те, що батько є офіційно зниклим безвісти. Як і багато інших українських захисників. Ні в яких списках 200/300 його немає», - написав його син.

Деталі

Також він закликав чекати на офіційну інформацію, та попросив не поширювати інформацію про загибель батька: «Я розумію, що інформацію в соціальних мережах та медіа не зупинити. Але за документами він не загинув, і ніхто з рідних не опублікував у себе ніякої інформації».

Нагадаємо 

Раніше з'явилася інформація, що у бою проти окупантів загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", журналіст Володимир Чеповий.

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