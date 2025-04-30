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Журналист Бутусов признал близкую к ЦПК Безрукову причастной к покупке бракованных мин для армии

Киев • УНН

 • 2366 просмотра

Юрий Бутусов заявил, что Марина Безрукова заключила соглашения на поставку бракованных мин без обоснования. СБУ задержала подозреваемых в поставке некачественной продукции для армии.

Журналист Бутусов признал близкую к ЦПК Безрукову причастной к покупке бракованных мин для армии

Журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заключила контракты на поставку мин для армии, которые впоследствии оказались бракованными, без какого-либо письменного обоснования со стороны поставщика, что у него есть мощности для изготовления такого заказа. Об этом он заявил в соцсетях, пишет "Закон и бизнес", передает УНН.

По словам Бутусова, в 2024 году госпредприятие получило из бюджета около 28 млрд. грн. на производство и снабжение снарядов 122 мм, минометных мин 120 и 82 мм, хотя не имело реальных возможностей для их производства.

Долгое время деньги лежали на счетах предприятия, однако снаряды 122 мм не прошли испытания, и в конце года средства были возвращены в Минобороны.

"А в случае с производством мин было совершено настоящее преступление – чтобы не возвращать средства, предприятие и Минстратегпром направили бракованные мины в войска. Из 247 тыс. поставленных мин бракованными признаны 120 тыс., согласно источникам, близким к делу", - пишет журналист.

"Без какого-либо письменного обоснования возможностей производства контракты были заключены главой Агентства оборонных закупок Минобороны Мариной Безруковой, и деньги были перечислены", - отмечает Бутусов.

Вскоре Служба безопасности возбудила уголовное дело. И уже в апреле 2025 года СБУ задержала на Днепропетровщине гендиректора предприятия и его первого заместителя, подозреваемых в поставках бракованных мин для армии. Также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

Всем сообщено о подозрении по ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, в таких действиях Безруковой, которая близка к руководству Центра противодействия коррупции, есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УКУ ("служебная халатность").

Ведь она подписала контракт, несмотря на то, что у завода не было необходимой документации и мощностей для выполнения такого заказа. А в своем коммерческом предложении предприятие указывало завышенные показатели производства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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