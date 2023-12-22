Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины

Ведущий "24 канала" Алексей Печий сбежал за границу, воспользовавшись командировкой в Брюссель. Информацию об этом подтвердили в медиахолдинге на телеканале которого работал журналист, передает УНН.

Итак, Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, по его завершении журналист и ведущий не вернулся в Украину. И только через неделю написал сообщение, в котором пытался оправдать свою предательскую позицию. Как отмечает генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он шокирован поступком Алексея Печия. - написали на сайте 24 канала.

Детали

Алексей Печий получил разрешение на выезд, когда поехал от редакции в Брюссель освещать саммит Европейского Совета 14-15 декабря. Однако, по завершению мероприятия он решил не возвращаться в Украину.

По данным данным телеканала где ранее работал Печий, их ведущий опубликовал через неделю после побега "полотно текста, в котором пытался оправдать свой позорный поступок".

Свое решение остаться в Европе экс-ведущий "24 канала" обусловил тем, что якобы Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

И он после Саммита ЕС решил эту самую горизонтальную коммуникацию налаживать. Заверил, что якобы будет заниматься информационной борьбой за Украину. - прокомментировали в редакции "24 канала" пост Печия.

Официальная реакция медихолдинга на поступок Печия исключительно неодобрительная.

Генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко. отметил, что Алексей Печий решил не возвращаться в Киев, в Украину. И что он сбежал из страны, "осознавая все последствия своего бегства". Своим поступком ведущий буквально сжег мосты.

Сказать, что я шокирован - ничего не сказать! .... Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и в дальнейшем ему верить. - подчеркнул Роман Андрейко.

Отреагировала на поступок своего коллеги Алексея Печия и ведущая 24 Канала Ирина Узлова.

Она подчеркнула, что "Позиция и решение всего одного человека не отражает вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не имеет ехать жить и бороться в другом месте."