Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины
Киев • УНН
Журналист "24 канала" Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС в Брюсселе и не вернулся в Украину, что вызвало шок и неодобрение со стороны его работодателя, медиа-холдинга "Люкс".
Ведущий "24 канала" Алексей Печий сбежал за границу, воспользовавшись командировкой в Брюссель. Информацию об этом подтвердили в медиахолдинге на телеканале которого работал журналист, передает УНН.
Итак, Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, по его завершении журналист и ведущий не вернулся в Украину. И только через неделю написал сообщение, в котором пытался оправдать свою предательскую позицию. Как отмечает генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он шокирован поступком Алексея Печия.
Детали
Алексей Печий получил разрешение на выезд, когда поехал от редакции в Брюссель освещать саммит Европейского Совета 14-15 декабря. Однако, по завершению мероприятия он решил не возвращаться в Украину.
По данным данным телеканала где ранее работал Печий, их ведущий опубликовал через неделю после побега "полотно текста, в котором пытался оправдать свой позорный поступок".
Свое решение остаться в Европе экс-ведущий "24 канала" обусловил тем, что якобы Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".
И он после Саммита ЕС решил эту самую горизонтальную коммуникацию налаживать. Заверил, что якобы будет заниматься информационной борьбой за Украину.
Официальная реакция медихолдинга на поступок Печия исключительно неодобрительная.
Генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко. отметил, что Алексей Печий решил не возвращаться в Киев, в Украину. И что он сбежал из страны, "осознавая все последствия своего бегства". Своим поступком ведущий буквально сжег мосты.
Сказать, что я шокирован - ничего не сказать! .... Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и в дальнейшем ему верить.
Отреагировала на поступок своего коллеги Алексея Печия и ведущая 24 Канала Ирина Узлова.
Она подчеркнула, что "Позиция и решение всего одного человека не отражает вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не имеет ехать жить и бороться в другом месте."
Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины
Журналист "24 канала" Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС в Брюсселе и не вернулся в Украину, что вызвало шок и неодобрение со стороны его работодателя, медиа-холдинга "Люкс".
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