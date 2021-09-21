"Желтая" зона: в Киеве усилят агитацию за вакцинацию - но без принуждения, школы и транспорт закрывать не будут

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В столице после перехода в "желтую" карантинную зону усилят меры по мониторингу соблюдения противоэпидемического режима и поощрения вакцинации. При этом ожидается дальнейший рост уровня заболеваемости до "пика" в ноябре. Об этом УНН рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Цитата:

"Увеличение заболеваемости прогнозируемое, мы ожидали рост заболеваемости с начала сентября месяца. Мы сегодня регистрируем рост на третьей неделе сентября. И будет расти постепенно к пиковой нагрузке до ноября месяца. Будет снижение на каникулярный период небольшой, но после возвращения детей с каникул будет подъем заболеваемости", - сказал Рубан.

"Что касается усиления мер, то, действительно, будут и усиливать меры по мониторингу, по пропаганде вакцинации, по соблюдению противоэпидемического режима", - добавил он.

Детали

На вопрос о том, когда ожидать следующего усиления карантина, начальник ГУ Госпродпотребслужбы отметил, что временные рамки определяет Кабинет министров и Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Я могу сказать общие принципы, что заболеваемость растет по всем регионам и будет расти до пика в ноябре месяце", - пояснил он.

Также, по словам Рубана, новые ограничения не коснутся работы школ и общественного транспорта.

"Об общественном транспорте (закрытие - ред.) вообще не идет такой разговор, потому что он может работать и в "красной" зоне. О закрытии школ также не идет речь", - сказал собеседник УНН.

Также по его словам, на сегодня речь не идет о введении в Украине принудительной вакцинации от COVID-19, но потенциально такое явление - возможно.

"Этот вопрос находится исключительно в плоскости Министерства здравоохранения и главного санитарного врача. В законе прописано, что по решению государственного санитарного врача возможно проведение обязательной вакцинации... На сегодня это (вакцинация - ред.) носит рекомендательный характер", - сказал Рубан.

Контекст

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 21 сентября приняла решение о том, что с 00:00 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

По данным Министерства здравоохранения, при определении "желтой" зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещается:

• проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
• заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
• заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
• ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

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