"Жовта" зона: у Києві посилять агітацію за вакцинацію - але без примусу, школи та транспорт не закриватимуть

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У столиці після переходу до “жовтої" карантинної зони посилять заходи щодо моніторингу дотримання протиепідемічного режиму та заохочення до вакцинації. При цьому, очікується подальше зростання рівня захворюваності аж до “піку” в листопаді. Про це УНН розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Цитата:

“Збільшення захворюваності прогнозоване, ми очікували зростання захворюваності з початку вересня місяця. Ми на сьогодні реєструємо зростання на третьому тижні вересня. І буде зростати поступово до пікового навантаження до листопада місяця. Буде зниження на канікулярному періоді невелике, але після повернення дітей з канікул буде підйом захворюваності”, — сказав Рубан.

“Що стосується посилення заходів, то, дійсно, будуть і посилювати заходи щодо моніторингу, щодо пропаганди вакцинації, щодо дотримання протиепідемічного режиму”, — додав він.

Деталі

На запитання щодо того, коли очікувати наступного посилення карантину, начальник ГУ Держпродспоживслужби зауважив, що часові межаі визначає Кабінет міністрів та Державна комісія ТЕБ та НС.

“Я можу сказати загальні принципи, що захворюваність зростає по всіх регіонах і буде зростати до піку у листопаді місяці”, — пояснив він.

Також, за словами Рубана, нові обмеження не торкнуться роботи шкіл та громадського транспорту.

“Про громадський транспорт (закриття — ред.) взагалі не йде така розмова, тому що він може працювати і в "червоній" зоні. Про закриття шкіл також не йде розмова”, — сказав співрозмовник УНН.

Також з його слів, на сьогодні не йдеться про запровадження в Україні примусової вакцинації від COVID-19, але потенційно таке явище — можливе.

“Це питання знаходиться виключно у площині Міністерства охорони здоров’я та головного санітарного лікаря. У законі прописано, що за рішенням державного санлікаря може бути проведення обов’язкового щеплення... На сьогодні це (вакцинація — ред.) має рекомендаційний характер”, — сказав Рубан.

Контекст

Державна комісія ТЕБ та НС на засіданні 21 вересня ухвалила рішення про те, що з 00:00 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

За даними Міністерства охорони здоров’я, при визначенні “жовтої” зони на території країни слід обов’язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

• проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
• заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
• заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
• обмеження по часу роботи закладів відсутні.

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