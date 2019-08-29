ЖК "Итальянский квартал" в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На строительной площадке жилого комплекса "Итальянский квартал", который возводится в Оболонском районе Киева по ул. Богатырской, 32 в параллельном цикле проходит весь комплекс работ, начиная от монолита, заканчивая сетями и кровлями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
В домах №№ 1,2,13,14 закончено цементную кладку на 95%. Проводятся работы на кровлях. Также проводят внутренние сантехнические и электрические работы.
В домах №№ 3,4,7,8,9,10,11,12 проводят монолитные работы и работы по обустройству цементной кладки на различных стадиях выполнения.
В подпорной стене-паркинга монолитные работы выполнены на 20%. Проводятся работы по обустройству внешних инженерных сетей.
ЖК "Итальянский квартал" запланировано к вводу несколькими очередями в течение трех лет: в декабря 2019 года - дома №№ 1, 2, 3, 4, 13, 14; в декабре 2020 - дома №№ 5, 6, 11, 12; в декабре 2021 - дома №№ 7, 8, 9, 10.
Стоимость квадратного метра - от 21 420 грн, в комплексе различные комфортные планировки 1, 2 и 3-комнатных квартир, среди которых есть уникальные квартиры с террасами от 24 до 47 кв.м.