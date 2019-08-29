ЖК “Італійський квартал” у серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На будівельному майданчику житлового комплексу “Італійський квартал”, що зводиться у Оболонському районі Києва по вул. Богатирській, 32 у паралельному циклі проходить весь комплекс робіт, починаючи від моноліту, закінчуючи мережами та покрівлями. Про це УНН повідомили у прес-службі ХК “Київміськбуд”.
У будинках №№ 1,2,13,14 закінчено цементну кладку на 95%. Проводяться роботи на покрівлях. Також проводять внутрішні сантехнічні та електричні роботи.
У будинках №№ 3,4,7,8,9,10,11,12 проводять монолітні роботи й роботи по облаштуванню цементної кладки на різних стадіях виконання.
У підпірній стіні-паркінгу монолітні роботи виконані на 20%. Проводяться роботи по облаштуванню зовнішніх інженерних мереж.
ЖК “Італійський квартал” заплановано до введення кількома чергами протягом трьох років: у грудні 2019 року — будинки №№ 1, 2, 3, 4, 13, 14; у грудні 2020 року — будинки №№ 5, 6, 11, 12; у грудні 2021 року — будинки №№ 7, 8, 9, 10.
Вартість квадратного метру — від 21 420 грн, у комплексі різноманітні комфортні планування 1, 2 і 3-кімнатних квартир, серед яких є унікальні квартири з терасами від 24 до 47 кв.м.