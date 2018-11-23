Житомирские фермеры получили дотации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фермеры Житомирской области получили более 1,2 млн грн компенсаций за приобретенные доильные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Затраты за приобретенную технику возмещены 146 семьям, содержащим 3 и более коров.
"Все домохозяйства области получили за установки индивидуального доения до 7 тыс. грн", - сообщили в администрации.
В общем, за 2 года за приобретенные доильные аппараты фермеры области получили около 5 млн грн компенсаций. Речь идет о 736 домохозяйствах.
Компенсации были выплачены из областного бюджета в рамках действия правительственной программы поддержки аграрного сектора.